Не так давно сердце известного всем рыжего из Иванушек вновь оказалось свободным. Как говорится, мужчина без жены – что дерево без гусеницы, поэтому главная сваха страны Роза Сябитова вызвалась помочь Андрею Григорьеву-Аполлонову найти новую жену.
Не так давно сердце известного всем рыжего из "Иванушек" вновь оказалось свободным. Как говорится, "мужчина без жены – что дерево без гусеницы", поэтому главная сваха страны Роза Сябитова вызвалась помочь Андрею Григорьеву-Аполлонову найти новую жену.
Ранее по всему интернету разошлась информация, что рыжий "Иванушка" развелся со своей женой. Разумеется, поклонницы главного сердцееда 2000-х не смогли оставить этот факт без внимания. Кроме того, певец сам изъявил желание найти себе новую спутницу жизни.
Напомним, что артист недавно выложил на своей странице в социальной сети Instagram пост, где сперва жестко отверг приехать на программу и прокомментировать развод с супругой. После же Андрей заявил, что намерен отправиться либо в проект "Дом 2", либо на программу "Давай поженимся" дабы наладить личную жизнь.
Разумно, что такие слова не могли остаться без должного внимания. Так они побудили главную сваху страны прокомментировать ситуацию. Сябитова в интервью изданию Teleprogramma.pro, что готова найти "вторую половинку" для Григорьева-Аполлонова и сделает это с легкостью.
"Жених завидный. А возраст в наше время для мужчины – не главное", – отметила Сябитова.
Она добавила, что у артиста есть все, что нужно успешному человеку для женитьбы. Певец способен обеспечить собственную семью, когда таковая появиться, поэтому проблем с поиском подходящей пассии не должно возникнуть.
Правда, осталась одна маленькая деталь. Чтобы сваха взялась за помощь, Андрею придется стать участником программы "Давай поженимся".