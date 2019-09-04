Не так давно сердце известного всем рыжего из Иванушек вновь оказалось свободным. Как говорится, мужчина без жены – что дерево без гусеницы, поэтому главная сваха страны Роза Сябитова вызвалась помочь Андрею Григорьеву-Аполлонову найти новую жену.

Не так давно сердце известного всем рыжего из "Иванушек" вновь оказалось свободным. Как говорится, "мужчина без жены – что дерево без гусеницы", поэтому главная сваха страны Роза Сябитова вызвалась помочь Андрею Григорьеву-Аполлонову найти новую жену.Ранее по всему интернету разошлась информация, что рыжий "Иванушка" развелся со своей женой. Разумеется, поклонницы главного сердцееда 2000-х не смогли оставить этот факт без внимания. Кроме того, певец сам изъявил желание найти себе новую спутницу жизни.Напомним, что артист недавно выложил на своей странице в социальной сети Instagram пост, где сперва жестко отверг приехать на программу и прокомментировать развод с супругой. После же Андрей заявил, что намерен отправиться либо в проект "Дом 2", либо на программу "Давай поженимся" дабы наладить личную жизнь.Разумно, что такие слова не могли остаться без должного внимания. Так они побудили главную сваху страны прокомментировать ситуацию. Сябитова в интервью изданию Teleprogramma.pro, что готова найти "вторую половинку" для Григорьева-Аполлонова и сделает это с легкостью."Жених завидный. А возраст в наше время для мужчины – не главное", – отметила Сябитова.Она добавила, что у артиста есть все, что нужно успешному человеку для женитьбы. Певец способен обеспечить собственную семью, когда таковая появиться, поэтому проблем с поиском подходящей пассии не должно возникнуть.Правда, осталась одна маленькая деталь. Чтобы сваха взялась за помощь, Андрею придется стать участником программы "Давай поженимся".