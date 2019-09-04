Государственный университет управления (ГУУ) совместно с российским телекоммуникационным оператором Билайн создали Лабораторию цифрового маркетинга. С ее помощью у студентов появится возможность решать реальные бизнес-задачи, пользоваться технологиями оператора по сбору и анализу данных, а также самостоятельно разрабатывать рекламные кампании полного цикла.

Государственный университет управления (ГУУ) совместно с российским телекоммуникационным оператором "Билайн" создали Лабораторию цифрового маркетинга. С ее помощью у студентов появится возможность решать реальные бизнес-задачи, пользоваться технологиями оператора по сбору и анализу данных, а также самостоятельно разрабатывать рекламные кампании полного цикла.Соглашение о сотрудничестве "Билайн" и ГУУ заключено на пять лет. Студенты смогут разрабатывать и тестировать новые продукты, а также проводить исследования в форме мобильных опросов.Кроме того, у них появится возможность анализировать профиль потребителя, разрабатывать рекламные кампании полного цикла и так далее. Для этого"Билайн"будет собирать деперсонализированные данные своих клиентов и передавать из в ЛЦМ.Договор"Билайн"с ГУУ подразумевает, что студенты смогут пройти стажировку в компании. Самые талантливые из них получат приглашение на работу в компании. Также специалисты"Билайн"будут проводить обучающие семинары и лекции, совместные научные и выставочные мероприятия.Планируется, что в работе Лаборатории цифрового маркетинга примут участие свыше тысячи студентов и 50 преподавателей, передает . На первые результаты их работы можно будет взглянуть уже в декабре на III Международном научном форуме "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика". Мероприятие пройдет в Москве при поддержке ГУУ.Исполняющий обязанности директора Института маркетинга, заведующий кафедрой маркетинга ГУУ Геннадий Азоев отметил, что Лаборатория цифрового маркетинга Государственного университета управления позволит студентам разрабатывать и тестировать новые цифровые сервисы, создавать уникальные программы продвижения продуктов, в режиме онлайн исследовать динамику рынков и поведения потребителей, а также наблюдать за деятельностью конкурентов. "Все это станет базой профессионального портфолио студентов", – подчеркнул он.