Уже в ближайшие 10 лет в России может начаться массовое клонирование человеческих клеток для терапевтического использования. Такое мнение изданию News.ru высказал заместитель руководителя центра коллективного пользования Института биологии гена РАН Алексей Дейкин.

Уже в ближайшие 10 лет в России может начаться массовое клонирование человеческих клеток для терапевтического использования. Такое мнение изданию News.ru высказал заместитель руководителя центра коллективного пользования Института биологии гена РАН Алексей Дейкин.Полученные таким образом клетки могут использоваться и для лечения разных заболеваний, и для дальнейших научных исследований, и для создания искусственных органов, пригодных для трансплантации.В частности, заслуженный врач России, генетик Евгений Лильин уверен, что ученые научатся выращивать такие искусственные органы уже в ближайшие десятилетия.А вот создание живого двойника человека (репродуктивное клонирование) пока во всем мире запрещено, в том числе и в России. Однако и эта ситуация вполне может измениться, считают специалисты. Например, в Госдуме уже заказали проведение исследования, которое должно оценить возможность использования таких репродуктивных технологий.