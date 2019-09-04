Бывшая помощница скончавшейся в марте 2019 года певицы рассказала о том, как сейчас живет ее наследница Вера. По словам Анны Исаевой, дочь Началовой находится в правильных, терпеливых, мудрых руках.

Бывшаяпомощница скончавшейся в марте 2019 года певицы рассказала о том, как сейчасживет ее наследница Вера. По словам Анны Исаевой, дочь Началовой находится в "правильных, терпеливых, мудрых руках".Известная пиарщица поделиласьинформацией с поклонниками Юлии Началовой в своем Instagram. Исаева негодует: почему пользователи Сетирешили, что у Веры на школьной линейке 2 сентября были грустные глаза?"Что за бред (здесь идалее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.). Ну как можно разглядетьгрусть в глазах? Отвечу так: у Веры веселые и даже немножко лукавые глазаребенка, который смотрит на мир и ожидает от него только хорошего", – написалаИсаева.По ее словам, дочьНачаловой любит учиться, она погружена в музыку, живопись, в школьный мюзикл, вкотором сыграет одну из главных ролей. А вечерами 12-летняя девочка ставитбабушке музыкальные фрагменты из будущего спектакля и тихонько разучиваетпартии.Кроме того, Вера любитчитать. Как рассказала экс-помощница Юлии Началовой, в дороге до школы онавсегда читает книгу. Попробовала девочка себя и в художественном искусстве: онанарисовала картину, на тему все той же сказки, которую будут инсценировать. "Унее неплохо получается", – отметила Исаева. Дочь Началовой еще и пишет стихи.По словам пиарщицы, Вере осталосьпять лет в школе, и она уже задумывается о будущей профессии. Однако подробностейАнна Исаева раскрывать пока не стала. "Сохраню ее мечты в тайне", – заявила она.По словам бывшейпомощницы певицы, дочь Началовой довольно взрослая для своих лет и оченьответственная. "На тему несчастья, случившегося в ее жизни, мы стараемся неразговаривать, не теребить. Бережное отношение к этому вопросу поддерживаютвсе, в первую очередь Женя (когда-то мы даже разговаривали с ним на эту тему)(отец Веры Евгений Алдонин – Прим. ред.). В заключение Анна Исаева заверила,что защищена и любима."Ей очень повезло сбабушкой и дедушкой. Ей повезло с папой! Что большая редкость. И больше всегоей повезло, конечно, с мамой. Думаю, Юля спокойна за свою дочь, она вправильных, терпеливых, мудрых руках", – резюмировала пост оэкс-помощница звезды.