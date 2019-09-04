Бывшая
помощница скончавшейся в марте 2019 года певицы рассказала о том, как сейчас
живет ее наследница Вера. По словам Анны Исаевой, дочь Началовой находится в правильных, терпеливых, мудрых руках.
Бывшая
помощница скончавшейся в марте 2019 года певицы рассказала о том, как сейчас
живет ее наследница Вера. По словам Анны Исаевой, дочь Началовой находится в "правильных, терпеливых, мудрых руках".
Известная пиарщица поделилась
информацией с поклонниками Юлии Началовой в своем Instagram. Исаева негодует: почему пользователи Сети
решили, что у Веры на школьной линейке 2 сентября были грустные глаза?
"Что за бред (здесь и
далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.). Ну как можно разглядеть
грусть в глазах? Отвечу так: у Веры веселые и даже немножко лукавые глаза
ребенка, который смотрит на мир и ожидает от него только хорошего", – написала
Исаева.
По ее словам, дочь
Началовой любит учиться, она погружена в музыку, живопись, в школьный мюзикл, в
котором сыграет одну из главных ролей. А вечерами 12-летняя девочка ставит
бабушке музыкальные фрагменты из будущего спектакля и тихонько разучивает
партии.
Кроме того, Вера любит
читать. Как рассказала экс-помощница Юлии Началовой, в дороге до школы она
всегда читает книгу. Попробовала девочка себя и в художественном искусстве: она
нарисовала картину, на тему все той же сказки, которую будут инсценировать. "У
нее неплохо получается", – отметила Исаева. Дочь Началовой еще и пишет стихи.
По словам пиарщицы, Вере осталось
пять лет в школе, и она уже задумывается о будущей профессии. Однако подробностей
Анна Исаева раскрывать пока не стала. "Сохраню ее мечты в тайне", – заявила она.
По словам бывшей
помощницы певицы, дочь Началовой довольно взрослая для своих лет и очень
ответственная. "На тему несчастья, случившегося в ее жизни, мы стараемся не
разговаривать, не теребить. Бережное отношение к этому вопросу поддерживают
все, в первую очередь Женя (когда-то мы даже разговаривали с ним на эту тему)
(отец Веры Евгений Алдонин – Прим. ред.). В заключение Анна Исаева заверила,
что защищена и любима.
"Ей очень повезло с
бабушкой и дедушкой. Ей повезло с папой! Что большая редкость. И больше всего
ей повезло, конечно, с мамой. Думаю, Юля спокойна за свою дочь, она в
правильных, терпеливых, мудрых руках", – резюмировала пост о
экс-помощница звезды.