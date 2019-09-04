Многие из нас слышали о целебных свойствах воды, набранной в святом источнике, молитв и прочего. А как насчет груди? Певица Анна Семенович заявила о целительных свойствах своего бюста и собралась вылечить всех мужчин мира.

Многие из нас слышали о целебных свойствах воды, набранной в святом источнике, молитв и прочего. А как насчет груди? Певица Анна Семенович заявила о целительных свойствах своего бюста и собралась вылечить всех мужчин мира.Анна по праву является одной из самых эффектных звезд отечественной сцены. Помимо приятного голоса и интересных композиций девушка отличается весьма выразительными формами, которые в свое время принесли ей немалую известность.Сказать, что артистка гордится своими природными данными – значило бы ничего не сказать. Семенович с удовольствием носит выразительные декольте, чтобы в очередной раз продемонстрировать прелести роскошной фигуры, газета "Комсомольская правда".Да, сложно сказать, что мужское население планеты не порадует фотография красивой девушки с роскошным достоинством, но своей публикацией в социальной сети Instagram Анна вызвала настоящий фуррор, заявив, что готова спасти мужчин с помощью своего бюста."Ученые доказали, что мужчины которые ежедневно смотрят на пышнуюженскую грудь уменьшают риск инсульта на 50% Приняла для себя важноерешение, чаще носить глубокое декольте. Мужчины, будьте спокойны, явас спасу", – подписала видео певица.Поклонники Семенович поспешили выразить свои комплименты. Многие отметили, что с удовольствием бы пришли к Анне "на сеанс исцеления".