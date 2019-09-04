Многие женщины сталкиваются с проблемой лишнего веса. Они в ужасе пытаются бороться с проблемой в одиночестве. не зная, как правильно поступать. Ведущая Елена Малышева во время выступления на мероприятии проекта Здоровая Москва открыла несколько основных моментов в вопросе похудения.

Многие женщины сталкиваются с проблемой лишнего веса. Они в ужасе пытаются бороться с проблемой в одиночестве. не зная, как правильно поступать. Ведущая Елена Малышева во время выступления на мероприятии проекта "Здоровая Москва" открыла несколько основных моментов в вопросе похудения.По словам телезвезды, главный секрет заключается в дисциплине и дробном питании. Если придерживаться регулярно всех правил, то первые результаты можно будет увидеть уже через две недели."Питание – правильное, дробное, три-четыре раза в день с калорийностью примерно 1,2 тысячи килокалорий, и как можно больше двигательной активности", – утверждает эксперт.Малышева отметила, что существует способствующий набору веса замкнутый круг. При уменьшении расхода энергии и снижении уровня гормонов повышаются гормоны аппетита и гормон стресса, сообщает ."Есть очень известный в научном мире график неизбежной прибавки в весе, которая идет у всех женщин без исключения", – подчеркнула Елена.Она пояснила, что больше всего представительницы слабого пола склонны к набору веса во время беременности и климакса. Но не стоит бояться, ведь вернуться к прежнему весу вполне реально.Отметим, лекция телеведущей и доктора медицинских наукпрошла 2 сентября в павильоне "Здоровая Москва" в сквере "Надежда". По данным , ее посетили более 250 человек.