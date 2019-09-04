Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов впервые пройдет в Ярославле. С 13 по 18 сентября в крупнейшем отечественном смотре хореографии примут участие исполнители по специальности Современный танец в музыкальном театре. Все события Конкурса состоятся на сцене инновационного концертно-зрелищного центра Миллениум.

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов впервые пройдет в Ярославле. С 13 по 18 сентября в крупнейшем отечественном смотре хореографии примут участие исполнители по специальности "Современный танец в музыкальном театре". Все события Конкурса состоятся на сцене инновационного концертно-зрелищного центра "Миллениум".Как сообщает ГТРК "Ярославия", участие в конкурсе примут более 60 молодых талантов в возрасте от 14 до 35 лет. По традиции в состав жюри Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в 2019 году войдут авторитетные российские хореографы, ведущие солисты русского и мирового балета, педагоги, руководители театров, видные деятели хореографии. Возглавит конкурсное жюри народный артист СССР Юрий Григорович.Директор концертно-зрелищного центра Игорь Сидоренко, надеется, что горожане и гости столицы "Золотого кольца" смогут увидеть и достойных конкурсантов, и прекрасные балеты. "Мы постарались сделать так, чтобы все могли прийти и посмотреть замечательнейшие театры, которые еще у нас не бывали в Ярославле, тем более, что цена билетов очень невысокая".В рамках конкурса на большой сцене спектакли покажут сразу несколько театров. Театр имени Наталии Сац представит балеты русских сезонов - "Шахерезаду", "Шопениану" и "Половецкие пляски". Театр балета "Москва" выступит с одноактовыми представлениями — "Транскрипция цвета" и "Эквус". Также ярославцы и гости города могут посетить представление с участием артистов Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Большого театра и других.