С 28 по 29 сентября в Севастополе состоится фестиваль виноделия и урожая WineFest. Мероприятие пройдет на виноградниках Золотой Балки в долине Балаклавы уже в четвертый раз. Для гостей будет организована дегустация напитков из разных винодельческих зон полуострова.

С 28 по 29 сентября в Севастополе состоится фестиваль виноделия и урожая WineFest. Мероприятие пройдет на виноградниках "Золотой Балки" в долине Балаклавы уже в четвертый раз. Для гостей будет организована дегустация напитков из разных винодельческих зон полуострова, передает служба информации "Вести – Севастополь".Программа фестиваля будет включать в себя гастрономическую и деловую часть. На деловой повестке в рамках пресс-конференции виноделы обсудят свои достижения и основные проблемы отрасли. Эксперты будут приглашены на профессиональную дегустацию.Кроме того, 28 сентября в рамках Международного дня туризма на фестивале соберутся больше сотни представителей туристической сферы Крыма. Фестиваль откроет свои двери не только специалистов в области виноделия, но и для всех желающих. Посетители смогут попасть на "Гастрономический дворик", включающий в себя двадцать фудкортов на любой вкус.Самой яркой локацией фестиваля станет винодавильня, где любой желающий сможет попробовать давить виноград ногами. Помимо этого, впервые WineFest в этом году состоится международный пленэр, участниками которого станут художники из России и Италии.Традиционно, гости фестиваля смогут подняться над виноградниками на воздушном шаре. Также их ожидают конкурсы, мастер-классы, и ряд интерактивных развлекательных программ для всей семьи. За детьми в этот момент будут присматривать компетентные сотрудники игрового центра.Вечернюю программу первого дня мероприятия завершат известные оперные арии, которые исполнят приглашенные итальянские артисты. А закроет фестиваль 29 сентября популярный музыкант, чье имя организаторы пока не называют.