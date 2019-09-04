Осень традиционно считается горячим сезоном – многие уже вернулись из отпусков и готовы решать квартирный вопрос.

Редакция 33Live.Ru Недвижимость решила выяснить, стоит ли ждать наплыва покупателей этой осенью после июльского затишья, и что будет с ценами на квартиры в новостройках осенью.Июль стал переломным для рынка новостроек – произошел переход на проектное финансирование, и продажи, которые от месяца к месяцу демонстрировали небывалый рост, замедлились.По данным Росреестра, в июле количество зарегистрированных ДДУ снизилось более чем в два раза, по сравнению с июньскими показателями. Такая разница обусловлена искусственным подъемом в июне за счет массовых продаж квартир юрлицам, поясняет гендиректор "МИЭЛЬ-Новостройки" Наталья Шаталина.Использование такой схемы (продажа юрлицам) в июне позволило девелоперам избежать перехода на эскроу-счета, добавляет управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая. В июле такая ситуация не повторилась, поскольку уже начали действовать новые правила. Согласно подсчетам "Метриум", в июле число зарегистрированных с физлицами ДДУ в старых границах Москвы относительно июня снизилось на 11%.В июле-августе уровень активности покупателей был на 15-20% ниже, чем весной, подтверждает гендиректор Level Group Кирилл Игнахин. При этом, в целом объемы продаж остаются высокими, если сравнивать их с 2018-м и предыдущими годами.В Est-a-Tet в июле напротив отметили увеличение числа сделок (правда, незначительное). Согласно их подсчётам, объем продаж квартир и апартаментов по зарегистрированным ДДУ составил 258 тыс кв м, это на 3,2% выше, чем в июле. На спрос благотворно повлияло изменение ключевой ставки и последующее за ней снижение ставок по ипотеке, поясняет директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.Что касается цен, то в июле они вели себя по-разному: где-то повышались, где-то, наоборот, понижались. Одни застройщики на фоне информационного поля и повышения стоимости компаниями, которые перешли на работу с эскроу-счетами, также увеличили цены. В то же время в некоторых проектах, где цены были завышены, квартиры, наоборот, подешевели, отмечает Мария Литинецкая. В итоге такие противоположные тенденции и привели к стагнации среднего прайса. В июле средняя стоимость кв м в массовых новостройках почти не изменилась и составила 168 тыс рублей.По данным Est-a-Tet, средняя цена кв м (комфорт- и бизнес-класс) выросла на 5,8% до 242,7 тыс рублей относительно июля прошлого года. С начала года, по подсчетам "Миэль", новостройки подорожали на 5% в старых границах Москвы, в Новой Москве – еще сильнее на 10,6%.В целом пока переход на новую модель не оказал серьезного влияния, так как большая часть рынка строит по старым правилам. По данным ДОМ.РФ, в Москве 3,2 млн кв м строящихся объектов продаются через эскроу-счета, что составляет 20% от общего объема застройки. Между тем без эскроу-счетов продаются (9,4 млн кв. м) жилья."То есть для большей части рынка фактически реформа еще не состоялась, поэтому общий уровень цен не изменился из-за перехода к новой модели. Однако в тех проектах, где эскроу-счета начали применять, цены действительно выросли на 10-15%", - отмечает Кирилл Игнахин.Что касается спроса, то после июльского проседания, на рынок новостроек вернутся покупатели – так как начинается деловой сезон. Но рекордов не будет, уверены эксперты.Осенью большинство потенциальных покупателей возвращаются из отпусков и приступают к решению долгосрочных вопросов, в том числе и жилищных, говорит Мария Литинецкая. К тому же российский менталитет таков, что многие стремятся закрыть глобальные вопросы до конца года. То есть, осталось не так много времени.Об ожидаемом увеличении спроса говорит и статистика. Так, в сентябре 2018 года спрос относительно августа вырос на 7%. "В этом году прирост может быть меньше, поскольку снова работает эффект высокой базы, когда многие клиенты уже совершили сделку до 1 июля", - отмечает эксперт.Можно ожидать традиционного осеннего оживления рынка, за счет возврата потенциальных покупателей из отпусков, соглашается Наталья Шаталина."При этом, мы вряд ли увидим серьезный рост спроса на квартиры, как это было в предыдущие годы", - считает она.Осенью спрос может восстановится до весенних показателей, то есть среднее число заключаемых в Москве ДДУ достигнет порядка 7 тысяч. Этому в том числе будут способствовать снижающиеся ипотечные ставки, говорит Кирилл Игнахин.Помимо этого, развитие транспортной сети будет способствовать повышению востребованности жилья в труднодоступных на данный момент районах Москвы и ближайших населенных пунктах Московской области. "Наиболее ощутимый эффект будет в тех районах, где основным видом наземного транспорта на текущий момент являются электрички. Два Московских центральных диаметра запустят до конца года (МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск)", - отмечает Роман Родионцев.Впрочем, нового бума на рынке ожидать не следует. Ипотека все еще остается сравнительно дорогой, доходы населения сокращаются, а жилье за год заметно подорожало. "Поэтому достижением уже можно будет считать сохранение спроса на уровне аналогичных месяцев 2018 года", - считает гендиректор Level GroupПредпосылок для серьезного осеннего подорожания на рынке новостроек эксперты не видят – потенциал роста цен уже исчерпан. Тем не менее, отдельные, наиболее удачные и востребованные проекты, могут показать прирост по мере роста стадии строительной готовности. Но в целом положительная динамика цен осенью замедлится.В Est-a-Tet в свою очередь допускают повышение в районе 10%. Новые проекты уже не выходят по цене ниже рынка, стоимость квартир в них сопоставима с проектами, которые работают по старой схеме, но более высокой строительной готовностью.