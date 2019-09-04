Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о том, кто является главным противником нашей страны, а кого стоит рассматривать как основного партнера. Глава внешнеполитического ведомства подтвердил ранее неоднократно озвученную позицию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о том, кто является главным противником нашей страны, а кого стоит рассматривать как основного партнера. Глава внешнеполитического ведомства подтвердил ранее неоднократно озвученную позицию.Сама просьба журналистов назвать главных союзников и противников России, судя по всему, повеселила Сергея Лаврова. "Всегда хочется простых ответов на сложные вопросы. Это понятно: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты", – заметил глава внешнеполитического ведомства."Главная же угроза в мировых делах, по-моему, сейчас заключается в том, что некоторые страны не осознают опасность, которую для всего человечества представляют новые вызовы, такие как терроризм, организованная преступность, неконтролируемая миграция, продовольственная безопасность, которую человечество никак не может обеспечить, изменение климата и многое другое", – цитирует издание "Известия" Сергей Лаврова.По словам министра иностранных дел России, техногенные и природные катаклизмы заставляют границы исчезнуть. Ведь невозможно огородиться от потрясений, которые терзают целые регионы, будь то изменения климата или растущая бедность.Например, Европа страдает от наплыва мигрантов. Однако корень этой проблемы лежит далеко за пределами этого региона и во многом заключается в отсутствии перспектив для молодежи в странах Ближнего Востока и Северной Африки."От этого нельзя отгородиться, но справиться с этим можно только сообща", – подчеркнул Сергей Лавров.Именно поэтому Россия, вместе со своими партнерами по целому ряду международных объединений, настаивает на необходимости формирования по-настоящему коллегиальных структур. "Партнеров у нас много. Я не буду перечислять конкретные страны — мы не хотим никого обидеть", – заметил глава МИД.По его словам, даже сложные отношения с той или иной страной не являются поводом не рассматривать ее в качестве партнера. "С кем-то отношения ближе, теснее, доверительнее, с кем-то – ровные, с кем-то — стабильно негативные, но при осознании необходимости разговаривать друг с другом", – подчеркнул Сергей Лавров.