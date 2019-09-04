Депутат, уважаемый доктор из Челябинской области Азат Зарипов расстрелял жену на глазах у маленьких детей. В ток-шоу Прямой эфир на телеканале Россия 1 обнародовали подробности страшного кровопролития.

Депутат, уважаемый доктор из Челябинской области АзатЗарипов расстрелял жену на глазах у маленьких детей. В ток-шоу "Прямойэфир" на телеканале "Россия 1" обнародовали подробности страшногокровопролития.21 августа 2018 года Азат и Елена Зарипова поссорились,супруги ругались несколько часов. В порыве гнева мужчина достал охотничьеружье. Зарипов дважды выстрелил в супругу и сбежал, оставив ее истекать кровью. Женщина скончалась на месте. Трагедияпроизошла на глазах одного из троих детей пары.Соседи и друзья Зариповых до сих пор не верят впроизошедшее. Семья с виду казалась очень дружной. Между тем, многие полагают,что причиной трагедии стала ревность: Елена на 18 лет младше Азата. Мать убитой32-летней Елены Зариповой рассказала, что дочь хотела забрать детей и уйти отмужа.Удивительно, но земляки оправдывают Азата, у местных он на хорошем счету. Во всем винятЕлену, говорят, что она изменяла мужу, хотя доказательств этому нет.В студии "Прямого эфира" продемонстрировали кадры скрытойсъемки, которые выбели из колеи даже видавшего виды ведущего Андрея Малахова. Вкадре родители умершей защищают зятя-душегуба. По словам отца Елены, суд над Зариповымне вернет ему дочь. Более того, ни он ни его супруга не стали настаивать на арестечеловека, который расправился с их кровиночкой."Это наш член семьи, как я могу нашего члена семьи. Отецмоих троих внуков. Как я могу своего члена семьи под арест?" – говорит теща АзатаЗарипова в ток-шоу а после добавляет, что злости к нему неиспытывает.Общаясь со следователем Зарипов заявил, что разлад в егодоме начался за пару месяцев до трагедии. По его словам, супруга познакомиласьв Интернете с мужчиной, долго с ним переписывалась. Вскоре Елена заявила, чтохочет от него уйти. Зарипов пытался разговаривать с женой, он хотел сохранить семью. Азатзаявляет, что убийство совершил осознанно.Редакции удалось найти человека, с которымЕлена познакомилась в Сети. Им оказался Антон из Новосибирска. Мужчина вышел насвязь со студией по скайпу. Виртуальный возлюбленный убитой заявил, что Зариповдва года угрожал жене расправой. Он боялся за жизнь зазнобы, поэтому звал ее ксебе. К сожалению, впервые увидеть ее он смог только во время похорон. Также Антон показал переписку с Еленой, беседа состоялась в тот роковой вечер. Женщина сообщает, что ей звонил друг мужа, предупреждал, просил быть осторожнее.