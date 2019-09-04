Российская поп-певица Маша Распутина выложила на своей странице в социальной сети Instagram новый кадр. Хейтеры тут же слетелись, чтобы раскритиковать звезду по всем фронтам.

Российская поп-певица Маша Распутина выложила на своей странице в социальной сети Instagram новый кадр. Хейтеры тут же слетелись, чтобы раскритиковать звезду по всем фронтам.На снимке знаменитость запечатлена крупным планом. У нее на лице в очередной раз боевой раскрас – ярко-подведенные брови, черные "стрелки" и помада цвета фуксии на губах.Волосы уложены легкой волной. А украшает прическу заколка в виде белого цветка.Хейтеры были шокированы внешним видом Распутиной. По их мнению, она злоупотребляет услугами косметологов и пластических хирургов. "А что с лицом? Пчелы ужалили?", "Лицо естественным не выглядит! Зачем себя так уродовать?! Естественная красота была намного лучше!", – брызгали ядом злопыхатели."Если бы наши бабушки увидели такое лицо, подумали бы, инопланетянин явился. Это же очень неестественное лицо, как-будто на гормонах куриных", – едко высказалась критик.Но большинство все-таки встали на сторону Маши. По данным , их возмутило, что хейтеры так открыто пишут гадости. Преданные поклонники посоветовали звезде не обращать внимания и завалили ее добрыми словами в качестве поддержки. "Как всегда, восхитительна!", "Настоящая артистка! Красивая, яркая, талантливая! Мы вас любим!", "Ты, как всегда, цветешь!", "Шикарная красотка!", – восторгались фанаты.