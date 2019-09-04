В чем особенность матрасов класса эконом, как подобрать идеальную модель.

Чтобы пополнить энергию, потраченную за трудовой день, человеческому организму нужен полноценный ночной отдых. Крепкий сон возможен только при наличии высококачественных постельных принадлежностей. Большинство потребителей предпочитает приобретать ортопедические матрасы. Они способствуют значительному снижению нагрузки на позвоночник, так как она равномерно распределяется по всем участкам тела.

Классификация матрасов

Все матрасы, которые предлагаются потенциальным покупателям, можно разделить на группы, в зависимости от их основных характеристик:



по размеру;



наличию пружинных систем;



качеству материала;



ценовым показателям.



Многие люди считают, что более качественными являются дорогостоящие матрасы. Современные производители ломают эти стереотипы. Продукция с доступной ценой отличается высокой прочностью, экологической чистотой, износостойкостью и длительностью эксплуатации. Она выпускается с различными размерами, позволяя потребителя выбрать вариант, соответствующий их потребностям и требованиям.

Матрасы экономкласса: основные преимущества

Удобные и качественные матрасы эконом-класса на MskMatras.RU может приобрести каждый посетитель сайта. Несмотря на принадлежность к бюджетной категории, спальные аксессуары выглядят очень эффектно. Они оснащаются стильными чехлами, пошитыми из натуральных тканей с добавлением синтетических волокон. Кантовая технология придает изделиям прекрасный внешний вид. Они не деформируются даже при длительной эксплуатации.

Отличными эксплуатационными свойствами обладает Матрас Matramax Слумбер К2. В процессе его изготовления используется блок независимых пружин. Их количество составляет 272 элемента на один квадратный метр. С обеих сторон изделие оснащается слоями кокосовой койры и пены Flexfoam. Матрас с высотой 21 см способен выдерживать нагрузки до 165 кг.

Для людей, предпочитающих покупать спальные принадлежности с массажным эффектом, идеально подходит модель матраса Орматек Orma Bonnell Roll. Он оснащается термовойлоком, способствующим сохранению тепла, а также блоком зависимых пружин, количество которых составляет 108 штук на 1 кв. м. Высота матраса не более 19 см. При необходимости он легко скручивается в компактный и удобный рулон. Максимальная нагрузка на постельный аксессуар не должна превышать 100 кг, чтобы он длительное время сохранял свою первоначальную форму.