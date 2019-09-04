Новость о презентации книги оппозиционера Владимира Костюшева В защиту человеческого достоинства. Доклад по общественному расследованию разгона шествия 1 мая 2019 года в Санкт-Петербурге вызвала большой резонанс. Либералы вновь обвиняют власть в репрессиях. Так ли это на самом деле? На эти вопросы ответили корреспонденты Федерального агентства новостей.

Новость о презентации книги оппозиционера Владимира Костюшева "В защиту человеческого достоинства. Доклад по общественному расследованию разгона шествия 1 мая 2019 года в Санкт-Петербурге" вызвала большой резонанс. Либералы вновь обвиняют власть в репрессиях. Так ли это на самом деле? На эти вопросы ответили корреспонденты .Первомайское мероприятие в Санкт-Петербурге было заранее согласовано с властями. Однако это не помешало его участникам сознательно провоцировать полицию. Активисты применяли физическую силу по отношению к правоохранителям и не стеснялись в выражениях. Как утверждают журналисты ФАН, подобные действия почти всегда спланированы, ведь организаторам важно создать "красивую" картинку для западных СМИ.Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Виталий Милонов в ходе беседы с корреспондентом ФАН прокомментировал ситуацию вокруг протестной акции в Петербурге.По его словам, первомайский митинг в Петербурге проходит спокойно, пусть и с натяжкой. Нередко к "демократам" присоединяется колонна секс-меньшинств."В этот раз им важно было создать правильную картинку, где власть якобы подавляет инакомыслие. Полиция вела себя крайне профессионально, но участников это не устраивало – начинались дебоши. Это было спланировано заранее", – приводит издание слова политического деятеля.Милонов не исключил, что молодежь в тот момент находилась под воздействием запрещенных веществ и алкоголя. "Они с удовольствием сожрали экстази или еще что-то в этом роде", – сообщил собеседник .По словам депутата Госдумы, иррациональное поведение соратников несистемной оппозиции лишний раз доказывает это предположение. Ведь полиция не раз уговаривала: вы можете пройти спокойно.Внимание полиции привлекло поведение депутата Законодательного собрания Максима Резника. Правоохранителям пришлось задержать политика.По мнению Милонова, Резнику не место в петербургском парламенте.А того, кто занимался непосредственным распространением запрещенных веществ на митинге, следует привлечь к уголовной ответственности.