В одну из больниц Великобритании доставили новорожденную девочку с частотой сердцебиения 320 ударов в минуту. Недомогание ребенка произошло через несколько дней после его рождения.

В одну из больниц Великобритании доставили новорожденную девочку с частотой сердцебиения 320 ударов в минуту. Недомогание с ребенком произошло через несколько дней после его рождения.Местные врачи приняли необычные попытки спасения младенца. Они погрузили голову девочки в ледяную воду на пять секунд. После этого ребенка отвезли в другую больницу, где имелись необходимые средства для поддержания здоровья малыша.Отец девочки рассказал изданию The Mirror, что ребенок родился 19 декабря и почти сразу заболел вирусным менингитом. Ненормальный ритм сердца новорожденного был вызван попаданием инфекции в его сердце. Для того, чтобы нормализовать частоту важного жизненного органа, врачи прибегли к шоковому методу — погрузили голову малыша в ледяную воду на несколько секунд.По словам отца, этот способ не совсем помог, поскольку далее были другие процедуры, в том числе иглоукалывания, и было больно видеть, как страдает их ребенок.Родители девочки утверждают, что это спасение является удивительным. Уже через десять дней пребывания в больнице ребенка выписали.Семейная пара намерена принять участие в Great North Run, чтобы собрать средства для Фонда помощи больным детям. По мнению родителей, марафон не должен быть сложным, если даже их новорожденный ребенок выжил после сердцебиения с частотой в 320 ударов в минуту.