В торжественной обстановке тридцати двум новобранцам были вручены свидетельства о прохождении первоначальной подготовки...

Группа выпускников Центра профессиональной подготовки Главного управления МВД России по городу Москве прибыла в комплекс зданий УВД по ЗАО для встречи с временно исполняющим обязанности начальника Управления полковником внутренней службы Маратом Мустафаевым.В торжественной обстановке в присутствии заместителя начальника Главного управления МВД России по городу Москве генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца тридцати двум новобранцам были вручены свидетельства о прохождении первоначальной подготовки.– Работа патрульно-постовой службы полиции – одна из самых ответственных и сложных в органах правопорядка, – напутствовал Андрей Понорец молодежь. – Фактически вы находитесь на передовом посту, непосредственно работая с гражданами. Подходите ответственно к своей службе. С честью и достоинством выполняйте служебный долг.Полковник внутренней службы Марат Мустафаев подробно разъяснил вновь поступившим на службу различные аспекты их будущей работы, сказал добрые слова напутствия к добросовестному труду в правоохранительных органах.Также отдельной благодарностью ГУ МВД России по городу Москве была отмечена серьезная воспитательная работа начальника ЦСБП майора полиции Сергея Байды. Именно под его непосредственным руководством велась подготовка группы курсантов, прибывших на службу в УВД по ЗАО.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93