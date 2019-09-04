Каждый хотел бы оставаться молодым и красивым до конца своих дней, но процесс увядания, увы, необратим естественным путем. Многие звезды обращаются к пластическим хирургам, чтобы обратить время вспять. Впрочем, российский актер Александр Семчев был вынужден обратиться к специалистам не только ради сохранения молодости.

Каждый хотел бы оставаться молодым и красивым до конца своих дней, но процесс увядания, увы, необратим естественным путем. Многие звезды обращаются к пластическим хирургам, чтобы обратить время вспять. Впрочем, российский актер Александр Семчев был вынужден обратиться к специалистам не только ради сохранения молодости.В жизни артиста за последний год случились разительные перемены – как внутренние, так и внешние. Сперва одна из ярчайших звезд отечественной сцены стал дедушкой. Внука ему подарил внебрачный сын, с которым актер не поддерживал отношения, но уже ходят слухи, будто бы отец с сыном намерены встретиться.Кроме того, не так давно стало известно, что Семчин к своему юбилею хорошо похудел. Напомним, что мужчина . Александр рассказал, что особо секрета потрясающего результата нет –"Просто надо было разозлиться, взять себя в руки исделать какое-то усилие. Плыть по течению больше невозможно", – признался артист журналистам.Выиграть борьбу с лишним весом стоит дорогого, но последствия, обычно, не заставляют себя долго ждать. Лишние кило ушли, а вот обвисшая кожа пришла. Как издание Vokrug.tv, после похудения актер задумался о пластической операции."Кожа провисает, морда становится бульдожьей. Волей-неволей думаю округовой подтяжке. Посмотрите, сколько мужиков колют ботокс, вживляютзолотые нити и готовы согласиться даже на черта в ступе. Во всем нужнамера, стареть нужно умно. Время покажет, обращусь ли к хирургу", – рассказал Александр.На открытии сезона в МХТ стало ясно, что артист все-таки обратился к специалистам. Поклонники отметили, что он необычайно помолодел, и рассыпались в комплиментах.