В День рождения Москвы, 7 сентября, телеканал Москва 24 по традиции поздравит москвичей и гостей столицы.

В День рождения Москвы, 7 сентября, телеканал "Москва 24" по традиции поздравит москвичей и гостей столицы.С 12:00 до 22:00 на сцене в Охотном ряду зрителей ждет масштабное развлекательное шоу.Ведущие телеканала также расскажут об истории города через призму главной выставки столицы — ВДНХ, проведут интерактивные розыгрыши, викторины конкурсы.На сцене телеканала в этот день выступят New Life brass, артисты Большого театра, которые исполнят песни нашего кино, группа "Моя Мишель", использующая в своем творчестве микс рок-музыки, синти-попа и других направлений.С 19:00 до 22:00 хедлайнеров концерта — Максима Леонидова, группу UMA2RMAN, "Светлану Сурганову и Оркестр" — можно будет не только услышать и увидеть на центральной сцене Дня города, но и в прямом эфире "Москвы 24".Весь день в эфире — прямые включение с главных городских площадок и мест народных гуляний, интересные гости и, конечно, трансляция праздничного салюта.