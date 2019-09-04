Уголовное преследование экс-директора предприятия прекращено

Уголовное преследование экс-директора предприятия прекращеноРегиональный СледКом завершил расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя ОАО «Муромтепловоз».Следствие установило, что в течение нескольких месяцев 2016 года директор предприятия, нарушая закон, не перечислял в бюджет налог на доходы физических лиц.Стараясь выглядеть успешным профессионалом, он использовал средства налогоплательщиков для производства. Акционерное общество задолжало государству около 12 миллионов рублей.Предприятие добровольно погасило весь долг. Уголовное преследование мужчины прекращено.