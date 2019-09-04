Супруг вокалистки Полины Гагариной поделился неожиданной находкой. Фотограф Дмитрий Исхаков обнаружил интересное предложение в Сети.

Супруг вокалистки Полины Гагариной поделился неожиданнойнаходкой. Фотограф Дмитрий Исхаков обнаружил интересное предложение в Сети.В личном Instagram муж артистки опубликовал скриншот объявления.В нем неизвестная девушка предлагает купить ношеные трусы певицы Ольги Бузовой.За предмет гардероба просят пять тысяч рублей.Продавец сообщает, что бикини Ольга носила на съемочнойплощадке. Мол, там звезда их и оставила."Эти трусики реально Ольги Бузовой – никакого обмана. Получилая их после съемок нашей рекламы, в которой сама Бузова надевала на себя", -пишет предприимчивая девушка.Дмитрий Исхаков от скандального объявления открещивается. СупругПолины Гагариной уверяет, что наткнулся на предложение случайно, пишет ."Аааааааааа!!! Это что?! Я искал антикварные кресла длясвоей студии, честное слово 🤦‍♂️😂🤯а Оля вообще в курсе?! Скажите ей... Ох... Раз такое дело, пойду поищу, можеттам еще какие трусы продаются... Как теперь свое воображение обуздать 😂(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – написал .Отметим,что Бузова на пост Исхакова никак не отреагировала. Зато подписчикифотографа оторвались по полной. Они писали, что Дмитрий себя скомпрометировал.стал объектом для сальных шуточек."Дмитрий , вы там точно кресла искали? 😅😏Интересно, что же вы там навоображали ?😏😂😅", -глумятся над Дмитрием Исхаковым интернет-обыватели.