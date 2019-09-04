Супруг вокалистки Полины Гагариной поделился неожиданной
находкой. Фотограф Дмитрий Исхаков обнаружил интересное предложение в Сети.
Супруг вокалистки Полины Гагариной поделился неожиданной
находкой. Фотограф Дмитрий Исхаков обнаружил интересное предложение в Сети.
В личном Instagram муж артистки опубликовал скриншот объявления.
В нем неизвестная девушка предлагает купить ношеные трусы певицы Ольги Бузовой.
За предмет гардероба просят пять тысяч рублей.
Продавец сообщает, что бикини Ольга носила на съемочной
площадке. Мол, там звезда их и оставила.
"Эти трусики реально Ольги Бузовой – никакого обмана. Получила
я их после съемок нашей рекламы, в которой сама Бузова надевала на себя", -
пишет предприимчивая девушка.
Дмитрий Исхаков от скандального объявления открещивается. Супруг
Полины Гагариной уверяет, что наткнулся на предложение случайно, пишет .
"Аааааааааа!!! Это что?! Я искал антикварные кресла для
своей студии, честное слово 🤦♂️😂🤯
а Оля вообще в курсе?! Скажите ей... Ох... Раз такое дело, пойду поищу, может
там еще какие трусы продаются... Как теперь свое воображение обуздать 😂
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – написал .
Отметим,
что Бузова на пост Исхакова никак не отреагировала. Зато подписчики
фотографа оторвались по полной. Они писали, что Дмитрий себя скомпрометировал.
стал объектом для сальных шуточек.
"Дмитрий , вы там точно кресла искали? 😅😏
Интересно, что же вы там навоображали ?😏😂😅", -
глумятся над Дмитрием Исхаковым интернет-обыватели.