Светская львица примерила гламурный образ. Супруга
известного футболиста Павла Погребняка – Мария – сменила прическу. Вслед за возлюбленной
цвет волос поменял и спортсмен.
Светская львица примерила гламурный образ. Супруга
известного футболиста Павла Погребняка – Мария – сменила прическу. Вслед за возлюбленной
цвет волос поменял и спортсмен.
В личном Instagram светская львица опубликовала свежие фото
с вечеринки. Мария Погребняк позирует в обнимку с мужем. Супруги кажутся
довольными.
Жена именитого спортсмена облачена в короткое платье
цвета фуксии с пышными рукавами. Голову Погребняк венчает пышный светлый парик с
густой челкой.
Павел выглядит скромнее, чем его избранница. На футболисте
синяя футболка и джинсы в тон. Примечательно, но для мероприятия Павел сменил
имидж. Погребняк тотально "поседел".
"Психанули. Вы узнаете моего мужа? Идет или нет?" – прокомментировала
кадр .
Подписчики поспешили ответить светской львице. По мнению интернет-обывателей
перекроенная пластическими операциями жена футболиста стала похожа на шоумена Сергея Зверева.
"Я думала это Зверев стоит в ярком платье. А муж ну странно
стал выглядеть и так, как альбинос и еще этот цвет волос . Я конечно тоже не
эталон красоты и муж не красавец у меня. Но на эти фото Вы откровенно ужасны
оба! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мария,
вы на этом фото на Сергея Зверева похожи 😬", "Зверев однозначно, одно лицо, неужели не видите, сколько
можно?" – писали пользователи Сети.