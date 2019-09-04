Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород»

Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород»С 24-го сентября на федеральной трассе М-7 «Волга» со 162-го по 169-й километр (в районе Ставровского поворота) изменят схему дорожного движения. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».Для повышения безопасности и увеличения пропускной способности трассы закроют левые повороты и ликвидируют светофор на пересечении с региональной дорогой «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики». Изменить направление движения возможно будет на новых одноуровневых развязках с отнесёнными левыми поворотами: в сторону Владимира – на 162-м км, в сторону столицы – на 167-м км.