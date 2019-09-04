Бывшего президента Украины Петра Порошенко больше никто не боится. Над политиком, пересевшим из президентского кресло на место депутата Верховной рады, теперь потешаются все, кому не лень. Издевательство и насмешки над экс-президентом попали на видео.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко больше никто не боится. Над политиком, пересевшим из президентского кресло на место депутата Верховной рады, теперь потешаются все, кому не лень. Издевательство и насмешки над экс-президентом попали на видео.Во время выступления в новом составе украинского парламентаПорошенко попал в неловкую ситуацию. Он начал произносить речь, однако сидящийза его спиной глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан началсмеяться над бывшим главой государства и пародировать его.Новость дополняется.