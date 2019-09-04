Бывшего президента Украины Петра Порошенко больше никто не боится. Над политиком, пересевшим из президентского кресло на место депутата Верховной рады, теперь потешаются все, кому не лень. Издевательство и насмешки над экс-президентом попали на видео.
Бывшего президента Украины Петра Порошенко больше никто не боится. Над политиком, пересевшим из президентского кресло на место депутата Верховной рады, теперь потешаются все, кому не лень. Издевательство и насмешки над экс-президентом попали на видео.
Во время выступления в новом составе украинского парламента
Порошенко попал в неловкую ситуацию. Он начал произносить речь, однако сидящий
за его спиной глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан начал
смеяться над бывшим главой государства и пародировать его.
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