В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил из пневматической винтовки в сторону детей на площадке. Ему не понравилось, что они слишком шумят. В результате была ранена 6-летняя девочка.

В Хабаровске мужчина выстрелил в девочку на детской площадке.Инцидент произошел 3 сентября. Как сообщается на сайте Следственного комитета, 52-летнему мужчине, который живет на первом этаже дома, не понравилось, что во дворе слишком шумят дети. Он выстрелил в их сторону из пневматической винтовки и попал в 6-летнюю девочку.Девочке была оказана медицинская помощь, ее жизни ничто не угрожает. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". По данным следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения.