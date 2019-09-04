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<a href="https://33live.ru/novosti/04-09-2019-ne-pozor-krutoj-obratilsya-k-ogolivshejsya-16-letnej-dochke.html" target="_blank">Не позорь!: Крутой обратился к оголившейся 16-летней дочке</a> - Игорь Крутой, как и прочие отечественные знаменитости, проводил в школу свою дочь Александру, живущую в Америке. Интересно, что оба, и композитор и его наследница, для важного дня оделись совсем не так, как это принято в России.