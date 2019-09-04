Учебный год касается не только простых россиян, но и знаменитостей. В понедельник 2 сентября многие ребята вновь отправились постигать тайны науки, и звездные родители поспешили поделиться радостью с поклонниками. Правда, не у всех это получилось удачно. Так телеведущая Дана Борисова ненароком умудрилась обидеть собственную дочь.

Учебный год касается не только простых россиян, но и знаменитостей. В понедельник 2 сентября многие ребята вновь отправились постигать тайны науки, и звездные родители поспешили поделиться радостью с поклонниками. Правда, не у всех это получилось удачно. Так телеведущая Дана Борисова ненароком умудрилась обидеть собственную дочь.Дана посетила торжественную линейку своей 12-летней красавицы Полины. Девушка поспешила поделиться столь важным событием в жизни своей семьи в социальной сети Instagram. Сториз российская знаменитость выложила с вопросом похожа ли она на маму пятиклассницы.Большая часть подписчиков рассыпалась в комментариях, а вот дочь Борисовой ответила, что "не особо". Девочка несколько обиделась на тот факт, что ее мама забыла очень важную вещь – Полина отправилась не в пятый, а уже в шестой класс.Как издание Vokrug.tv, в скором времени Дана сама выложила комментарий дочери у себя на странице. Она уточнила, что, оказывается, она мама шестиклассницы, просто сама не успела привыкнуть к тому, что ее девочка стала старше на год. Телеведущая с юмором отнеслась к своей ошибке.Напомним, что отношения у звездных мамой с дочкой довольно своеобразные. Недавно Дана поздравила Полину с днем рождения, выложив пост в своем микроблоге. Подписчики отреагировали лайками и комментариями.Тем не менее, когда во время летнего отдыха Дана уехала снимать интервью, а Полина осталась в Болгарии, в семье произошел небольшой конфликт. Борисова пожаловалась, что дочь не обращает на ее публикации внимания, в свою же очередь девочка довольно резко высказалась ,что у нее нет времени сидеть в интернете.