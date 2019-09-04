Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Нину Ургант с 90-летним юбилеем. Глава государства отметил, что большой талант актрисы и несравненное актерское мастерство снискали профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей.

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Нину Ургант с 90-летним юбилеем.В поздравительной телеграмме, которая размещена на сайте Кремля, глава государства отметил, что большой и щедрый талант Нины Ургант, несравненное актерское мастерство и безграничная преданность избранному делу снискали высочайшее профессиональное признание и непреходящую, искреннюю любовь зрителей. Фильмы и спектакли с ее участием считаются классикой. Президент пожелал артистке здоровья и бодрости духа.Нина Николаевна Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. Ее отец, по происхождению эстонец, был офицером, поэтому семья часто переезжала.В 1953 году Нина Ургант окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. На следующий год режиссер Георгий Товстоногов пригласил ее в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Здесь она сыграла около 20 ролей. В 1962 году Ургант перешла в Ленинградский государственный академический театр драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр).В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Всего Нина Ургант сыграла почти в 60 фильмах, но самой известной для нее стала роль бывшей фронтовой медсестры Раи в фильме Андрея Смирнова "Белорусский вокзал". Она исполнила песню "Нам нужна одна победа", которую Булат Окуджава написал специально для фильма.Творчество актрисы отмечено различными наградами, сообщает РИА Новости. В 1974 году Нине Ургант было присвоено звание народной артистки РСФСР. Актриса награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, орденом Почета.