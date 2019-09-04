Судя по фото, автомобили двигались с довольно большой скоростью

Судя по фото, автомобили двигались с довольно большой скоростьюНочью 4 сентября на улице Чайковского во Владимире произошло ДТП, участниками которого стала легковушка и грузовик. Пока официальной информации по поводу этого происшествия нет, но свидетели аварии рассказывают, что несмотря на жуткие последствия происшествия, оба водителя остались живы.Судя по фото, автомобили двигались с довольно большой скоростью. Причиной столкновения стало то, что «ГАЗель» выехала на встречку, так как уходила от столкновения с другой машиной. В итоге она врезалась в «Ладу».