Президент Украины Владимир Зеленский настроил против себя часть политической элиты. Главу государства обвинили в узурпации власти и нарушении Конституции. В Киеве заговорили о новом кровавом майдане.

Президент Украины Владимир Зеленский настроил против себя часть политической элиты. Главу государства обвинили в узурпации власти и нарушении Конституции. В Киеве заговорили о новом кровавом майдане.Ситуация для Зеленского ухудшается день ото дня. Еслипрезидент не перестанет концентрировать власть в своих руках, то страну ждет очередной майдан и смена власти, предупредил украинский политик, бывший представитель Киева напереговорах в Минске Роман Бессмертный.Новость дополняется.