Президент Украины Владимир Зеленский настроил против себя часть политической элиты. Главу государства обвинили в узурпации власти и нарушении Конституции. В Киеве заговорили о новом кровавом майдане.
Президент Украины Владимир Зеленский настроил против себя часть политической элиты. Главу государства обвинили в узурпации власти и нарушении Конституции. В Киеве заговорили о новом кровавом майдане.
Ситуация для Зеленского ухудшается день ото дня. Если
президент не перестанет концентрировать власть в своих руках, то страну ждет очередной майдан и смена власти, предупредил украинский политик, бывший представитель Киева на
переговорах в Минске Роман Бессмертный.
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