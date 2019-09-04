Застреливший в районе города Одесса (США, штат Техас) семь человек белый американец Сет Этор ранее был внесен в список лиц, которым запрещено владеть оружием.

Застреливший в районе города Одесса (США, штат Техас) семь человек белый американец Сет Этор ранее был внесен в список лиц, которым запрещено владеть оружием.Как выяснилось в ходе расследования, в начале 2014 года он пытался приобрести огнестрельное оружие, но получил отказ, поскольку его имя значилось в списке лиц, которым суд запретил владеть оружием из-за их психического состояния.В настоящее время следователи пытаются выяснить, каким образом злоумышленник смог приобрести полуавтоматическую винтовку AR-15, из которой вел беспорядочный огонь 31 августа.Правоохранители установили, что за несколько часов до разыгравшейся трагедии Этор звонил в ФБР и в службу спасения, бессвязно говоря о том, что, якобы, подвергся жестокому обращению, передает ТАСС.По информации СМИ, соседи считали Сета Этора агрессивным опасным человеком. По их сведениям, мужчина часто стрелял по кроликам и другим животным, приближавшимся к его дому.Как сообщалось, 31 августа текущего года полицейские остановили для проверки легковой автомобиль, за рулем которого находился Сет Этор. Мужчина открыл огонь по правоохранителям, позже – по прохожим. Он произвел выстрелы по патрульным, затем — по прохожим. После того, как стрелок убил семь человек и ранил более 20, он был застрелен правоохранителями.Издание New York Times сообщает, что за несколько часов до трагедии Сет Этор был уволен из транспортной компании.