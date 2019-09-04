Маркетплейс и сервисы BookingBoard мигрируют в облачную IT-инфраструктуру SberCloud. Соответствующее соглашение компании подписали в среду, 4 сентября, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Интеграция повысит эффективность использования рекламных поверхностей, упростит таргетинг носителей и контроль за исполнением контрактов.
Маркетплейс и сервисы BookingBoard мигрируют в облачную IT-инфраструктуру . Соответствующее соглашение компании подписали в среду, 4 сентября, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Интеграция повысит эффективность использования рекламных поверхностей, упростит таргетинг носителей и контроль за исполнением контрактов.
Один из крупнейших в России агрегаторов рекламных
поверхностей BookingBoard, который объединяет более 170 тысяч рекламных
носителей и порядка 450 тысяч операторов наружной рекламы, начнет работать в
виртуальном ЦОДе SberCloud.
Это надежная и производительная облачная технология,
предоставляющая пользователям надежную защиту данных, а также быструю масштабируемость
бизнеса. SberCloud обеспечит BookingBoard вычислительными мощностями и
предоставит услуги по управлению IT-ресурсами.
Также компания упростит администрирование рекламных
кампаний, снизит затраты онлайн-платформы на развитие и поддержание собственной
IT-инфраструктуры. Кроме того, SberCloud позволит сэкономить время на
тестирование и разворачивание новых сервисов и необходимых для бизнеса
инструментов, включая автоматизацию закупки рекламного инвентаря.
Как отметил генеральный директор SberCloud Александр
Сорокоумов, миграция платформы BookingBoard в облако – логичный шаг для
динамично развивающейся компании, использующей для ведения бизнеса современные
возможности. По его словам, в рамках соглашения планируется расширить спектр
облачных услуг.
"Будем готовы предложить наши новые решения, такие как
услуги DSaaS – сервис анализа больших данных с использованием алгоритмов
искусственного интеллекта", – отметил Сорокоумов.
В свою очередь генеральный директор BookingBoard Валентин
Тихонюк выразил уверенность, что партнерство со SberCloud повысит надежность
доступа к сервисам онлайн-платформы, даст новые возможности в продвижении товаров и услуг.
Облачная платформа SberCloud (ООО "Облачные технологии",
входит в экосистему Сбербанка) предоставляет услуги на базе IT крупнейшего
российского и восточноевропейского банка. Услуги предоставляются компаниям и
государственным организациям.
BookingBoard – агрегатор рекламных поверхностей региональных
операторов наружной рекламы России. Компания обеспечивает клиентов актуальной информацией по всем доступным видам рекламных конструкций и удобными инструментами для бронирования размещений.