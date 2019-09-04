Маркетплейс и сервисы BookingBoard мигрируют в облачную IT-инфраструктуру SberCloud. Соответствующее соглашение компании подписали в среду, 4 сентября, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Интеграция повысит эффективность использования рекламных поверхностей, упростит таргетинг носителей и контроль за исполнением контрактов.

Маркетплейс и сервисы BookingBoard мигрируют в облачную IT-инфраструктуру . Соответствующее соглашение компании подписали в среду, 4 сентября, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Интеграция повысит эффективность использования рекламных поверхностей, упростит таргетинг носителей и контроль за исполнением контрактов.Один из крупнейших в России агрегаторов рекламныхповерхностей BookingBoard, который объединяет более 170 тысяч рекламныхносителей и порядка 450 тысяч операторов наружной рекламы, начнет работать ввиртуальном ЦОДе SberCloud.Это надежная и производительная облачная технология,предоставляющая пользователям надежную защиту данных, а также быструю масштабируемостьбизнеса. SberCloud обеспечит BookingBoard вычислительными мощностями ипредоставит услуги по управлению IT-ресурсами.Также компания упростит администрирование рекламныхкампаний, снизит затраты онлайн-платформы на развитие и поддержание собственнойIT-инфраструктуры. Кроме того, SberCloud позволит сэкономить время натестирование и разворачивание новых сервисов и необходимых для бизнесаинструментов, включая автоматизацию закупки рекламного инвентаря.Как отметил генеральный директор SberCloud АлександрСорокоумов, миграция платформы BookingBoard в облако – логичный шаг длядинамично развивающейся компании, использующей для ведения бизнеса современныевозможности. По его словам, в рамках соглашения планируется расширить спектроблачных услуг."Будем готовы предложить наши новые решения, такие какуслуги DSaaS – сервис анализа больших данных с использованием алгоритмовискусственного интеллекта", – отметил Сорокоумов.В свою очередь генеральный директор BookingBoard ВалентинТихонюк выразил уверенность, что партнерство со SberCloud повысит надежностьдоступа к сервисам онлайн-платформы, даст новые возможности в продвижении товаров и услуг.Облачная платформа SberCloud (ООО "Облачные технологии",входит в экосистему Сбербанка) предоставляет услуги на базе IT крупнейшегороссийского и восточноевропейского банка. Услуги предоставляются компаниям игосударственным организациям.BookingBoard – агрегатор рекламных поверхностей региональныхоператоров наружной рекламы России. Компания обеспечивает клиентов актуальной информацией по всем доступным видам рекламных конструкций и удобными инструментами для бронирования размещений.