Потерпевший сообщил, что на улице Малые Каменщики неизвестный брызнул ему в лицо из газового баллончика и похитил пакет с кроссовками стоимостью 300 тысяч рублей...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 18-летний москвич, который сообщил, что у одного из домов на улице Малые Каменщики неизвестный брызнул ему в лицо из газового баллончика и похитил пакет с кроссовками стоимостью 300 тысяч рублей. Но находившиеся неподалеку друзья потерпевшего бросились в погоню, после чего нападавший бросил пакет с обувью и скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 22-летнего жителя Подмосковья. В ходе обыска по месту жительства злоумышленника обнаружена шапка-балаклава и медицинские маски.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного мужчины, обращаться по телефону +7 (495) 670-00-33 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60