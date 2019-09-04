Правительство Гонконга намерено официально отозвать законопроект об экстрадиции, ставший причиной массовых протестов населения. Об этом в среду в своем обращении заявила глава местной администрации Кэрри Лам.

Правительство Гонконга намерено официально отозвать законопроект об экстрадиции, ставший причиной массовых протестов населения. Об этом в среду в своем обращении заявила глава местной администрации Кэрри Лам, передает ТАСС.Лам ранее говорила только о приостановлении продвижения малопопулярного законопроекта, называя его "мертвым".Это не удовлетворяло демонстрантов, которые требовали полной процедуры отзыва документа из Законодательного совета, куда он вносился на повестку в июне. Это станет важным шагом на пути урегулирования острого внутриполитического кризиса в этом специальном административном районе Китая.При этом Лам высказалась против созыва отдельной независимой комиссии для расследования действий полиции во время беспорядков.Как сообщалось, три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против законопроекта, направленного на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.В результате Лам сняла законопроект с повестки дня, однако волну протестов это не остановило.