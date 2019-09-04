Бывшая прима Большого театра рассказала, почему прячет избранника. Анастасия Волочкова боится лишиться своего счастья из-за чрезмерного внимания публики.

Бывшая прима Большого театра рассказала, почему прячет избранника.Анастасия Волочкова боится лишиться своего счастья из-за чрезмерного вниманияпублики.Уже почти год знаменитость состоит в отношениях с таинственныммужчиной. Между тем Анастасия Волочкова никогда не выкладывает фотографиисвоего возлюбленного в соцсети. По словам балерины, тому есть веские причины."Мы просто реально хотим сохранить нашу радость и нашеуединение в тайне от всех, потому что счастье любит тишину, и я обжигалась натом, что, когда я давала людям понять, с кем я живу, это никогда необорачивалось, вы знаете, настоящим счастьем", – объяснила танцовщица.Анастасия Волочкова призналась, что души не чает визбраннике. За 11 месяцев отношений она успела к нему прикипеть всей душой. Влюбленныепочти все время вместе – расставались только единожды – на время поездки танцовщицыв Грецию. На курорте балерина места себе не находила – оченьтосковала по любимому."Это для меня было катастрофическое расставание, потому чтовсе десять месяцев мы засыпали и просыпались в одной постели", – сказалабалерина в интервью .попросила поклонников не волноваться за нее. По словам звезды, с ее личнойжизнью все отлично. Балерина подчеркнула, что не может жить без любви. "Ну, каквы можете себе представить, чтобы я была одна?" – улыбнулась .