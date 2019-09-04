Бывшая прима Большого театра рассказала, почему прячет избранника.
Анастасия Волочкова боится лишиться своего счастья из-за чрезмерного внимания
публики.
Бывшая прима Большого театра рассказала, почему прячет избранника.
Анастасия Волочкова боится лишиться своего счастья из-за чрезмерного внимания
публики.
Уже почти год знаменитость состоит в отношениях с таинственным
мужчиной. Между тем Анастасия Волочкова никогда не выкладывает фотографии
своего возлюбленного в соцсети. По словам балерины, тому есть веские причины.
"Мы просто реально хотим сохранить нашу радость и наше
уединение в тайне от всех, потому что счастье любит тишину, и я обжигалась на
том, что, когда я давала людям понять, с кем я живу, это никогда не
оборачивалось, вы знаете, настоящим счастьем", – объяснила танцовщица.
Анастасия Волочкова призналась, что души не чает в
избраннике. За 11 месяцев отношений она успела к нему прикипеть всей душой. Влюбленные
почти все время вместе – расставались только единожды – на время поездки танцовщицы
в Грецию. На курорте балерина места себе не находила – очень
тосковала по любимому.
"Это для меня было катастрофическое расставание, потому что
все десять месяцев мы засыпали и просыпались в одной постели", – сказала
балерина в интервью .
попросила поклонников не волноваться за нее. По словам звезды, с ее личной
жизнью все отлично. Балерина подчеркнула, что не может жить без любви. "Ну, как
вы можете себе представить, чтобы я была одна?" – улыбнулась .