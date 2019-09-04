Пилоты разбившегося накануне в Ставропольском крае самолета Су-25УБ погибли. Их тела обнаружила поисковая группа, сообщает газета Известия со ссылкой на собственные источники.

Пилоты разбившегося накануне в Ставропольском крае самолета Су-25УБ погибли. Их тела обнаружила поисковая группа, сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственные источники.Крушение произошло 3 сентября. Самолет был найден в 38 километрах от аэродрома Буденновска. Машина упала в безлюдную местность и полностью разрушилась. Боекомплекта на борту штурмовика не было.Летчики перед падением успели катапультироваться. На их поиски были направлены вертолеты и наземный отряд.