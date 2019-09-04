Сначала они появляются практически бесшумно. Потом раздаётся оглушительный звук, словно синь неба разрывают на лоскуты летающие громадины, похожие на морских скатов.

Сначала они появляются практически бесшумно. Потом раздаётся оглушительный звук, словно синь неба разрывают на лоскуты летающие громадины, похожие на морских скатов.В небе международного авиационно-космического салона в Жуковском МАКС 2019 - истребители СУ-57 (самые современные российские истребители 5 поколения) – завораживающее зрелище, как, впрочем, и многие другие полёты, включённые в программу этой престижной выставки достижений «летающего хозяйства» России и других стран.Восторг и гордость за страну, за отечественную авиацию – пожалуй, самые мощные чувства, которые испытывает, наверняка, каждый, кто посетил авиасалон в последние дни августа.Гордость за тех, кого совершенно справедливо считают равноправными и равноценными соавторами великолепных летающих машин – разработчиков и создателей уникальных систем, конструкций, узлов и комплектующих, без которых были бы немыслимы победы и достижения военного и гражданского воздушного флота.«Нам – 88»Одно из таких предприятий - участник МАКС 2019 – НПО «Наука», которое с 2016 года реализует проект комплексного развития производства авиационных агрегатов в собственном филиале в посёлке Першино Киржачского района Владимирской области.«В этом году нам - 88! Правда, красивое число? Как 2 знака бесконечности!» – улыбается заместитель генерального директора – директор филиала компании Владимир Лабадин.С ним удалось встретиться и побеседовать прямо у лётного поля, где и проходили показательные выступления пилотов.«Сейчас предприятие – одно из ведущих российских предприятий авиационно-космической отрасли, разработчик и производитель систем жизнеобеспечения самолётов, вертолётов и космических пилотируемых кораблей, - продолжил Владимир Евгеньевич. - Начиная с 1931 года, «Наука» был головным институтом нашей страны, который разрабатывал системы, обеспечивающие жизнедеятельность человека на борту самолёта: в кабине пилотов, в пассажирском блоке – проектировал, испытывал и производил агрегаты и системы кондиционирования воздуха, автоматического регулирования давления, включая средства управления и другие конструкции для всех типов летательных аппаратов».Эту традиционную направленность предприятие сохранило и сейчас. Кроме того, мы теперь не только разрабатываем, но и начинаем серийно выпускать ту продукцию, которую когда – то, как головное предприятие, отдавали на производства в другие республики нашей огромной страны.Новый виток«В последнее время предприятие - на новом витке развития, интереснейшем этапе. Хочу представить наш новый проект по серьёзной реорганизации производственно-испытательного комплекса: мы переезжаем с одной производственной площадки в центре Москвы во Владимирскую область, строим новые корпуса, закупаем новейшее оборудование. Общий объём инвестиций, которое вкладывает НПО в проект по переводу и модернизации производства авиационных агрегатов, более 2-х миллиардов рублей, часть из которых - собственные средства. Сейчас на завершающей стадии строительство и монтаж оборудования 2-х новых корпусов – производственного и испытательного общей площадью 16 тыс. кв. метров. Ввести комплекс в эксплуатацию мы планируем раньше, чем через год, в 2020 году. Это позволит оптимизировать и сконцентрировать производство, уменьшить затраты, а, значит, снизить себестоимость продукции, повысить её качество, увеличить объёмы выпуска».В линейке номенклатурных позиций – более 850 наименований. Можно гордиться тем, что наша продукция – на всех бортах летающих аппаратов, что и ранее выпускались в нашей стране, и в новейших разработках, которые в эти дни представлены на МАКСе – 2019. Совместное предприятие НПО «Наука» и Collins Aerospace (США), ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» - один из крупнейших мировых производителей теплообменников для Boeing, Airbus и др.Работа естьМало того, что предприятие переводит во Владимирскую область производственные мощности, что, безусловно, благоприятно сказывается на развитии экономики региона, но и создаёт рабочие места.Когда-то начинали с 200 работников, которые пришли трудиться на площадку в Киржачском районе. Сейчас уже 464 рабочих места, а с полным переводом производства их будет около 800.«Наша продукция подразумевает не рутинную конвейерную работу, - поясняет Владимир Лабадин, - каждое изделие уникально, поэтому нам нужны высококвалифицированные специалисты: и рабочие, и техники, и инженеры. Отрадно, что уже в этом году в Киржачском колледже сформировали группу техников-технологов, которые будут получать необходимую квалификацию, и, надеюсь, в скором времени придут на практику, а в дальнейшем будут работать у нас. По программе, которую мы назвали «Золотые кадры авиации», мы поддерживаем и сопровождаем талантливых ребят, которые хорошо зарекомендовали себя на производственной практике, даём возможность получить высшее образование, платим стипендию, ждём на предприятии в качестве высокопрофессионального сотрудника.Соответственно, у нас есть собственные программы обучения, переобучения, т.е. мы непосредственно на предприятии доводим квалификацию специалистов до необходимого уровня.Присматриваемся мы и к студентам ВлГУ. У нас в штате уже есть несколько талантливых, успешных выпускников этого университета. Активно участвуем в программе «Стажировка РФ», и в первую очередь отдаём предпочтение студентам из Владимирской области. Не можем не гордиться тем, что наши молодые специалисты, например, операторы станков с ЧПУ, на соревнованиях даже международного уровня «Worldskills», занимают самые высокие ступени пьедестала почёта».К слову, одно из главных преимуществ, которым обладает компания, - поддерживать уровень средней заработной платы на предприятии выше, чем существует в регионе. Сейчас средняя зарплата на площадке в Киржачском районе – около 42 тыс. рублей. Но сотрудники ключевых специальностей получают и гораздо больше – 60-70 тыс. рублей.Словом, компания не собирается останавливаться на достигнутом, и продолжает развиваться для того, чтобы с честью выполнять основную миссию – обеспечивать стабильные условия жизни людей и работы машин на любой высоте полёта.Высший пилотажСловно в подтверждение этих слов в безоблачное небо аэродрома «Раменское» один за другим взмывают и показывают невероятное мастерство боевые и гражданские вертолёты и самолёты под управлением опытных пилотов-виртуозов: авиационные группы «Стрижи», «Русские витязи», «Соколы России». Приятные минуты ждали поклонников пилотажной группы «Baltic Bees» — своё мастерство продемонстрировали латвийские лётчики на самолётах с невозможной раскраской. Пилотажная группа «Русь» показала мастерство проведения совместных манёвров, опасных и очень точных, позволяющих, благодаря отточенности, выполнять фигуры высшего пилотажа на минимальных расстояниях друг от друга. Оторвался от земли и пролетел над восторженными зрителями легендарный штурмовик времён Великой Отечественной войны Ил-2.И вот на взлётной полосе появляется долгожданный участник - широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт Airbus A350-900. Короткий разбег, и белоснежная крылатая «махина» с непередаваемой элегантностью и необъяснимой для этого авиагиганта грацией почти вертикально устремляется ввысь. Несколько минут, и самолёт возвращается, закладывает очередной круг над головами зрителями, кокетливо покачивая крыльями в знак приветствия. Аплодисменты заглушают шум двигателей...МАКС-2019, ты вновь показал класс! Класс высшего пилотажа – профессионализма. Профессионализма людей окрылённых, устремлённых ввысь.КстатиВ эти дни МАКС посетили представители иностранных посольств и компаний Франции, США, Китая, Германии, Ирана и свыше 350 российских предприятий и организаций. НПО «Наука» - единственное предприятие, которое в этом году представляло на авиасалоне Владимирскую область.