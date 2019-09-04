Супруга принца Гарри, герцога Сассекского, Меган Маркл постоянно становится участницей различных скандалов. Она регулярно оказывается крайней, многие ее осуждают и критикуют.

Супруга принца Гарри, герцога Сассекского, Меган Маркл постоянно становится участницей различных скандалов. Она регулярно оказывается крайней, многие ее осуждают и критикуют.Судя по всему, Маркл надоело быть паршивой овцой. Поэтому она решила обратиться в американское кризисное PR-агенствоSunshine Sachs, чтобы восстановить свою сломанную репутацию в глазах подданых.Услугами этой компании в свое время пользовались многие легендарные звезды. Майкл Джексон, Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, Леонардо ДиКаприо, Джастин Тимберлейк, Натали Портман, Харви Вайнштейн – это лишь малая часть всех клиентов агенства.Меган обратилась в Sunshine Sachs в тайне от Букингемского дворца. Она даже не удосужилась обсудить это с членами королевской семьи.К слову, у группы близких родственников монарха Великобритании есть свой собственный специалист по связям с общественностью – Сара Латам. Но герцогиню Сассекскую, видимо, не устраивают ее результаты работы.Напомним, недавно принц Гарри и его супруга снова стали мишенью для критики. Всего за 11 дней они успели воспользоваться частным самолетом целых четыре раза. Как сообщает "", после этого на Маркл еще и накинулся ее отец, обвинив ее в лицемерии.