Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции Гонконга (IPCC) займется расследованием действий полицейских во время акций протестов, захвативших город в последние несколько месяцев, заявила в среду глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции Гонконга (IPCC) займется расследованием действий полицейских во время акций протестов, захвативших город в последние несколько месяцев, заявила в среду глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.Она уже заявила, что принято решение об отзыве противоречивого законопроекта об экстрадиции, который привел к протестам, передает РИА Новости."Я обещаю, что правительство будет серьезно выполнять рекомендации, которые будут сделаны в отчете Совета", — сказала она.Лэм отметила, что, независимо от обид и претензий, насилие не является решением проблем. "Наши главный приоритет — прекращение насилия, обеспечение верховенства права, восстановление порядка и безопасности в обществе. Правительство должно неукоснительно обеспечивать строгое соблюдение закона против всех насильственных и незаконных действий", — подчеркнула глава администрации.Как сообщалось, массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, не прекращаются в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.Почти сразу же после начала протестов Кэрри Лэм отложила рассмотрение законопроекта и позже даже заявила, что он "мертв" и рассматриваться больше никогда не будет, но это не убедило его противников, более 13 недель добивающихся выполнения своих требований, собирая многотысячные демонстрации, часто выливающиеся в ожесточенные столкновения с полицией. За это время были задержаны почти 1,2 тысячи человек, среди них 15 несовершеннолетних, самому младшему задержанному 12 лет.