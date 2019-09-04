Несмотря на расставания с рядом популярных певиц – своих подопечных – продюсер Максим Фадеев не сидит без дела. Он обнародовал фотографию своей новой фаворитки, однако многие поклонники отнеслись к этому крайне скептично.

Несмотря на расставания с рядом популярных певиц – своих подопечных – продюсер Максим Фадеев не сидит без дела. Он обнародовал фотографию своей новой фаворитки, однако многие поклонники отнеслись к этому крайне скептично.Максим Фадеев сделал заявление на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Музыкальный продюсер опубликовал фотографию некой девочки-школьницы. "Скоро об этой девочке узнают все!" – сообщил он, пока воздержавшись от каких-либо пояснений.Зато не стали молчать заинтригованные подписчики. Пока одни высказывали надежды в адрес, предположительно, восходящей звезды отечественной сцены, другие не удержались от едких комментариев. "А потом *** ее как всех 🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Что ни человек у вас в команде, так столько постов и слов о будущем, а в итоге все теряются, забываются... одно серебро держится и то состав меняется и все.. ну и ольга теперь, куда без нее", "А потом как с Наргиз?", "После интервью Наргиз что то доверие исчезло", – высказались некоторые пользователи Сети.Напомним, несколько недель назад певица Наргиз Закирова объявила о прекращении сотрудничества с продюсерским лейблом Максима Фадеева. О причинах разрыва ходят разные слухи, однако конкретной информации нет. Примечательно, что Наргиз и Максим состояли не только в деловых отношениях, но и в дружеских. Во всяком случае, старательно демонстрировали симпатию друг к другу.Поэтому новость о расставании певицы и продюсера тем более оказалась неожиданной.