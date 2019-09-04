Иранские власти приняли решение отпустить часть экипажа британского танкера Stena Impero, который был задержан более месяца назад. Будут отпущены 7 человек, среди них есть один россиянин.

Иранские власти приняли решение отпустить часть экипажа британского танкера Stena Impero, который был задержан более месяца назад.Как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко, среди семерых задержанных моряков есть один россиянин (электромеханик судна). "Семерых человек действительно отпускают, это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана", — сообщил Ганенко. По его словам, на судне остается минимальное количества экипажа.Также информацию о намерении отпустить семерых членов экипажа озвучил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero. На его борту находились 23 моряка. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта Бендер-Аббас.