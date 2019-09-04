Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с прозвучавшими утверждениями о роли СССР во Второй мировой войне. Таким образом ведомство прокомментировало заявление МИД этой страны о выставке, которая приурочена к 75-летию освобождения Восточной Европы.

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с прозвучавшими утверждениями о роли СССР во Второй мировой войне. Таким образом ведомство прокомментировало заявление МИД этой страны о выставке, которая приурочена к 75-летию освобождения Восточной Европы.Ранее в болгарском внешнеполитическом ведомстве заявили, что вклад СССР в разгром нацизма в Европе не отрицается. При этом Болгария не должна закрывать глаза на то, что советская армия дала народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие, а также оторванность от процессов в развитых европейских странах. Также в ведомстве заявили, что выставка, которая пройдет 9 сентября в российском культурном центре в Софии, является вмешательством во внутренние дела Болгарии.На странице российского диппредставительства в Facebook опубликован комментарий в связи с этим. Ведомство поясняет, что экспозиция направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. Отмечается, что ранее многие документы были неизвестны или только недавно рассекречены. Они говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы.Ранее уже звучали негативные высказывания о роли СССР во Второй мировой войне.