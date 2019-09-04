Иногда врачебные вмешательства необходимы в многоразовом порядке, но не в этом случае. Представитель Григория Лепса рассказал о третьей операции певца.

Иногда врачебные вмешательства необходимы в многоразовом порядке, но не в этом случае. Представитель Григория Лепса рассказал о третьей операции певца.В последнее время интернет полнится разнообразными слухами относительно здоровья исполнителя хита "Рюмка водки на столе". Кроме того, Лепс сам заявлял журналистам, что ему может потребоваться третье хирургическое вмешательство.Напомним, что ранее артист уже перенес на связки. Процедуры провели в Париже, откуда через несколько недель Григорий вновь отправился выступать. Для справки: обычно, восстановление голоса после таких манипуляций может занимать несколько лет.Тем не менее, директор артиста поспешил развеять слухи о состоянии Лепса. Владимир Урюпин рассказал в изданию Teleprogramma.pro, что не все так страшно."Никакой третьей операции не будет. Григорий сейчас готовится выступитьна сцене на экономическом форуме во Владивостоке.", – поделился Урюпин. Он отметил, что на данный момент у певца все в порядке со здоровьем и останавливать концертную деятельность артист не планирует.Впрочем, сам Григорий неоднократно признавался, что ему необходим отдых. Певец хотел бы отдохнуть несколько месяцев, но пока плотный график не дает ему такой возможности.