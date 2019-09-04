Президент Владимир Путин отреагировал на заявление о ненужности Дальнего Востока для России. Глава государства назвал тех, кто так думает, придурками.

Президент Владимир Путин отреагировал на заявление о "ненужности" Дальнего Востока для России. Глава государства назвал тех, кто так думает, "придурками".Развитие дальневосточного региона стало темой очередногозаседания Госсовета. С докладом выступил глава Якутии Айсен Николаев. Чиновникзадался вопросом, нужен ли России этот регион.По его словам, ответ очевиден, но до недавнего времени невсе были в этом уверены. "Ведь даже с высоких трибун порой звучало, чтоДальний Восток – это балласт, требующий только льгот и бюджетныхвливаний", – цитирует Николаева РИА Новости.Владимир Путин не сдержался и перебил докладчика. "Незнаю, какие придурки так говорили", – передает слова главы государстваГлава Якутии ответил, что подобные высказывания озвучивалисьчетверть века назад. Президент, в свою очередь, призвал чиновника говорить осегодняшнем дне. Путин отметил, что регион стал центром притяжения россиян,нужно продолжать строить там социальную инфраструктуру, заниматьсяблагоустройством, создавать новые рабочие места.При этом демографическая ситуация на Дальнем Востокеостается напряженной, посетовал. По его словам, приток людей в регионрастет, но еще больше россиян его покидают, поэтому в целом численностьнаселения продолжает сокращаться.За несколько дней до этого Путин посетил школу впострадавшем от паводков городе Тулун Иркутской области. Глава государствапообщался с учащимися и преподавателями.Поздравляя учеников с новым учебным годом, президент обратилвнимание на одного из них и поправил ему галстук. "Можно я за тобойпоухаживаю немножко?" – спросил мальчика президент. пообещал, чтошколу восстановят в течение года.