Президент Владимир Путин отреагировал на заявление о ненужности Дальнего Востока для России. Глава государства назвал тех, кто так думает, придурками.
Президент Владимир Путин отреагировал на заявление о "ненужности" Дальнего Востока для России. Глава государства назвал тех, кто так думает, "придурками".
Развитие дальневосточного региона стало темой очередного
заседания Госсовета. С докладом выступил глава Якутии Айсен Николаев. Чиновник
задался вопросом, нужен ли России этот регион.
По его словам, ответ очевиден, но до недавнего времени не
все были в этом уверены. "Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что
Дальний Восток – это балласт, требующий только льгот и бюджетных
вливаний", – цитирует Николаева РИА Новости.
Владимир Путин не сдержался и перебил докладчика. "Не
знаю, какие придурки так говорили", – передает слова главы государства
.
Глава Якутии ответил, что подобные высказывания озвучивались
четверть века назад. Президент, в свою очередь, призвал чиновника говорить о
сегодняшнем дне. Путин отметил, что регион стал центром притяжения россиян,
нужно продолжать строить там социальную инфраструктуру, заниматься
благоустройством, создавать новые рабочие места.
При этом демографическая ситуация на Дальнем Востоке
остается напряженной, посетовал. По его словам, приток людей в регион
растет, но еще больше россиян его покидают, поэтому в целом численность
населения продолжает сокращаться.
За несколько дней до этого Путин посетил школу в
пострадавшем от паводков городе Тулун Иркутской области. Глава государства
пообщался с учащимися и преподавателями.
Поздравляя учеников с новым учебным годом, президент обратил
внимание на одного из них и поправил ему галстук. "Можно я за тобой
поухаживаю немножко?" – спросил мальчика президент. пообещал, что
школу восстановят в течение года.