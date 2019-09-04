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<a href="https://33live.ru/novosti/04-09-2019-prilizannaya-pugacheva-uzhasnula-izmeneniyami-v-lice.html" target="_blank">Прилизанная Пугачева ужаснула изменениями в лице</a> - Алла Пугачева редко делится с поклонниками собственными фотографиями, поэтому каждый такой снимок воспринимается ими на вес золота. Однако новые кадры, обнародованные Примадонной, оставили неоднозначное впечатление у фанатов.