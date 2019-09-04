Премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал на своей странице в Twitter сообщение на русском языке, в котором поблагодарил президента Владимира Путина за совместный визит на судостроительный комплекс Звезда.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на русском языке поблагодарил президента России Владимира Путина за совместный визит на судостроительный комплекс "Звезда". Моди опубликовал следующее сообщение на своей странице в Twitter:Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны Президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс «Звезда», который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике. pic.twitter.com/jnejwV1NXv— Narendra Modi (@narendramodi) 4 сентября 2019 г.Моди находится во Владивостоке, куда был приглашен для участия в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме, который проходит 4-6 сентября. Лидеры двух стран уже ознакомились с ходом работ на судостроительном комплексе "Звезда" и согласовали солидный пакет двухсторонних документов, передает РИА Новости.Путин пригласил Моди на празднование 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году, передает ТАСС. Индийский премьер принял это приглашение. Кроме того, президент России сказал, что вручит премьер-министру Индии орден Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле."Для нас большая честь была наградить вас орденом Андрея Первозванного, — отметил Путин на переговорах. — Это высшая государственная награда в России. Думаю, будет правильно, если мы торжественный акт вручения этой награды проведем торжественно в Московском Кремле".Также Путин рассказал, что провел с Моди "с глазу на глаз" обстоятельную беседу. Политики договорились, что примут "комплексное совместное заявление — "Через доверие и партнерство к новым вершинам сотрудничества", в котором выражается настрой на дальнейшее углубление наших связей, включая внешнеполитическую координацию".В августе пост на русском языке написал президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал Россию глубоко европейской страной. "Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", — написал он в Facebook.