Герцог Сассекский рассказал о трудностях отцовства. Принц Гарри отметил, что только сейчас выспался с момента рождения сына Арчи.

Герцог Сассекский рассказал о трудностях отцовства. Принц Гарри отметил,что только сейчас выспался с момента рождения сына Арчи.6 сентября наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнится четыре месяца. Молодой отец приехал в Нидерланды для презентации своей новой компании.За это время герцогуи герцогине Сассекским пришлось не легко. Арчи доставил им немало хлопот и забот. В частности,принц Гарри с супругой пережили множество бессонных ночей. Меган Маркл баюкаетсына без помощи няни, привлекая к этому занятию и мужа.Но наконец-то принц Гарри смог выспаться. В этом он призналсяпо прибытии регулярным рейсом в Амстердам в качестве инициатора нового проекта"Travalyst" по экотуризму. Внук Елизаветы II провел ночь в полной тишине в шикарном гостиничномномере.Передвступительной речью о своей программе пошутил, что это был лучшийсон за последние четыре месяца, сообщает HELLO! Возможно, молодой отец специальноприехал в город заранее, чтобы выспаться.При этом герцогСассекский утверждает, что в этот же вечер ему надо было тщательно обдуматькритерии своей компании. Напомним, что "Travalyst"– первый проекти Меган Маркл наблаготворительной основе, после того, как в начале этого года они отделились отобщего фонда с герцогами Кембриджскими.