Герцог Сассекский рассказал о трудностях отцовства. Принц Гарри отметил,
что только сейчас выспался с момента рождения сына Арчи.
Герцог Сассекский рассказал о трудностях отцовства. Принц Гарри отметил,
что только сейчас выспался с момента рождения сына Арчи.
6 сентября наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнится четыре месяца. Молодой отец приехал в Нидерланды для презентации своей новой компании.
За это время герцогу
и герцогине Сассекским пришлось не легко. Арчи доставил им немало хлопот и забот. В частности,
принц Гарри с супругой пережили множество бессонных ночей. Меган Маркл баюкает
сына без помощи няни, привлекая к этому занятию и мужа.
Но наконец-то принц Гарри смог выспаться. В этом он признался
по прибытии регулярным рейсом в Амстердам в качестве инициатора нового проекта
"Travalyst" по экотуризму. Внук Елизаветы II провел ночь в полной тишине в шикарном гостиничном
номере.
Перед
вступительной речью о своей программе пошутил, что это был лучший
сон за последние четыре месяца, сообщает HELLO! Возможно, молодой отец специально
приехал в город заранее, чтобы выспаться.
При этом герцог
Сассекский утверждает, что в этот же вечер ему надо было тщательно обдумать
критерии своей компании. Напомним, что "Travalyst"
– первый проекти Меган Маркл на
благотворительной основе, после того, как в начале этого года они отделились от
общего фонда с герцогами Кембриджскими.