Президент Белоруссии Александр Лукашенко напугал граждан неожиданным заявлением, сообщают местные СМИ. Слова главы республики вызвали широкий общественный резонанс. Белорусы принялись гадать, что же имел в виду Батька.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напугал граждан неожиданным заявлением, сообщают местные СМИ. Слова главы республики вызвали широкий общественный резонанс. Белорусы принялись гадать, что же имел в виду Батька.На международной конференции по борьбе с терроризмом вМинске Лукашенко заявил об отсутствии в стране ограничений для интернета."Хотя надо было бы", – добавил белорусский лидер. От заявления главыгосударства "вздрогнула вся Беларусь", пишет портал UDF.by.По мнению главы проекта Belarus Security Blog АндреяПоротникова, Лукашенко имел в виду не только террористическую угрозу. Экспертполагает, что руководство страны может пойти на отключение интерната в случаеугрозы политическому режиму.Поротников не исключил, что способен решиться наиз-за обострения отношений с Россией. Москва может попытаться использовать своиинформационные возможности для влияния на внутреннюю повестку Минска, полагаетэксперт.В свою очередь военный аналитик Александр Алесин уверен, чтозапрет интернета белорусам не грозит. "Не только потому, что главагосударства боится осуждения Запада, а потому что мы одни не в состоянии этогосделать. Просто силенок не хватит", – цитирует эксперта UDF.by.Ранее сообщалось, что премьер-министр Белоруссии СергейРумас передал проекты интеграции с Россией. Странынамерены создать единый рынок. При этом о политическом объединении речи пока неидет.