Президент Белоруссии Александр Лукашенко напугал граждан неожиданным заявлением, сообщают местные СМИ. Слова главы республики вызвали широкий общественный резонанс. Белорусы принялись гадать, что же имел в виду Батька.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко напугал граждан неожиданным заявлением, сообщают местные СМИ. Слова главы республики вызвали широкий общественный резонанс. Белорусы принялись гадать, что же имел в виду Батька.
На международной конференции по борьбе с терроризмом в
Минске Лукашенко заявил об отсутствии в стране ограничений для интернета.
"Хотя надо было бы", – добавил белорусский лидер. От заявления главы
государства "вздрогнула вся Беларусь", пишет портал UDF.by.
По мнению главы проекта Belarus Security Blog Андрея
Поротникова, Лукашенко имел в виду не только террористическую угрозу. Эксперт
полагает, что руководство страны может пойти на отключение интерната в случае
угрозы политическому режиму.
Поротников не исключил, что способен решиться на
из-за обострения отношений с Россией. Москва может попытаться использовать свои
информационные возможности для влияния на внутреннюю повестку Минска, полагает
эксперт.
В свою очередь военный аналитик Александр Алесин уверен, что
запрет интернета белорусам не грозит. "Не только потому, что глава
государства боится осуждения Запада, а потому что мы одни не в состоянии этого
сделать. Просто силенок не хватит", – цитирует эксперта UDF.by.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Белоруссии Сергей
Румас передал проекты интеграции с Россией. Страны
намерены создать единый рынок. При этом о политическом объединении речи пока не
идет.