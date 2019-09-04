Президент Белоруссии Александр Лукашенко напугал граждан неожиданным заявлением, сообщают местные СМИ. Слова главы республики вызвали широкий общественный резонанс. Белорусы принялись гадать, что же имел в виду Батька.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко напугал граждан неожиданным заявлением, сообщают местные СМИ. Слова главы республики вызвали широкий общественный резонанс. Белорусы принялись гадать, что же имел в виду Батька.
На международной конференции по борьбе с терроризмом в
Минске Лукашенко заявил об отсутствии в стране ограничений для интернета.
"Хотя надо было бы", – добавил белорусский лидер. От заявления главы
государства "вздрогнула вся Беларусь", пишет портал UDF.by.
По мнению главы проекта Belarus Security Blog Андрея
Поротникова, Лукашенко имел в виду не только террористическую угрозу. Эксперт
полагает, что руководство страны может пойти на отключение интерната в случае
угрозы политическому режиму.
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