Президент Белоруссии Александр Лукашенко напугал граждан неожиданным заявлением, сообщают местные СМИ. Слова главы республики вызвали широкий общественный резонанс. Белорусы принялись гадать, что же имел в виду Батька.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напугал граждан неожиданным заявлением, сообщают местные СМИ. Слова главы республики вызвали широкий общественный резонанс. Белорусы принялись гадать, что же имел в виду Батька.На международной конференции по борьбе с терроризмом вМинске Лукашенко заявил об отсутствии в стране ограничений для интернета."Хотя надо было бы", – добавил белорусский лидер. От заявления главыгосударства "вздрогнула вся Беларусь", пишет портал UDF.by.По мнению главы проекта Belarus Security Blog АндреяПоротникова, Лукашенко имел в виду не только террористическую угрозу. Экспертполагает, что руководство страны может пойти на отключение интерната в случаеугрозы политическому режиму.Новость дополняется.