Недавно в учебном заведении рухнул потолок

Недавно в учебном заведении рухнул потолокПрокуратура выявила ряд нарушений при приёмке школы № 13 в Гусь-Хрустально. Там в середине августа обвалился потолок в актовом зале. Об этом рассказал прокурор Степан Володин агентству ТАСС.По словам Володина, в процессе приёмки учебного заведения не участвовали сотрудники Роспотребнадзора.«Внесено представление в адрес главы Гусь-Хрустального в связи с выявленными нарушениями при приёмке школы в этом учебному году. Проанализировав законодательство, мы пришли к выводу, что управление образования и лица, ответственные за приёмку учебного заведения, должны были привлечь компетентных специалистов в строительной сфере, которые бы смогли ответить на вопросы, представляют ли конструкции строения опасность для жизни и здоровья школьников и учителей», — заявил Степан Володин.