Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга напомнила о желании либерального миропорядка, возглавляемого американскими властями, уничтожить Совет Безопасности ООН. Только решительные действия России позволили структуре сохранить себя и продолжить стоять на страже международного права.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга напомнила о желании либерального миропорядка, возглавляемого американскими властями, уничтожить Совет Безопасности ООН. Только решительные действия России позволили структуре сохранить себя и продолжить стоять на страже международного права.США некогда претендовали на то, чтобы полностью переделать международный политический ландшафт под свои нужды и удобства. И для достижения поставленных целей американские власти не гнушались самых сомнительных действий.Например, желая устранить такой мощный инструмент международного права, как Совет Безопасности ООН, структуру пытались скомпрометировать через целенаправленные информационные кампании в СМИ. Доходило даже до прямой агрессии в отношении членов Совбеза.Позаботились американские политики и о том, чтобы снизить в обществе доверие к структуре. "Я имею в виду фальсификации, которые США позволили себе в зале Совбеза с пробирками, когда Колин Пауэлл использовал площадку и авторитет этого органа, чтобы реализовать собственные цели. Ведь это же удар был нанесен именно по Совбезу", – цитирует официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.Она подчеркнула, что американские власти стремились не просто задвинуть этот институт на второй план – им требовалась его ликвидация. "В начале-середине 2000-х годов у действующих политических фигур в Вашингтоне была концепция, согласно которой Организацию Объединенных Наций надо просто закрыть", – напомнила Мария Захарова."Это тоже могло бы стать достижением либерального миропорядка, если бы не жесткая позиция России по отстаиванию международного права", – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Структура не только сохранилась, но и, судя по всему, вернула себе прежнее влияние.